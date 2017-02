50 Cent paga R$ 70 milhões e encerra processo de falência

Uma juíza federal de Connecticut encerrou o processo de falência do ator e rapper 50 Cent após ele ter pago uma quantia de pouco mais de 22 milhões de dólares (aproximadamente 70 milhões de reais). As informações são da agência Associated Press.

O rapper, que entrou para a cena musical em 2003 com seu álbum de estreia “Get Rich or Die Tryin” (Fique Rico ou Morra Tentando), solicitou a proteção do Capítulo 11 da lei de falências em 2015, citando dívidas de US$ 36 milhões e ativos de menos de US$ 20 milhões.

A juíza Ann Nevins aprovou em julho do ano passado um plano para 50 Cent, cujo verdadeiro nome é Curtis Jackson III, pagar cerca de US$ 23 milhões ao longo de cinco anos.

Os advogados de Jackson afirmaram que ele quitou antecipadamente o acordo com US$ 8,7 milhões do seu próprio dinheiro e US$ 13,65 milhões que recebeu em um recente acordo de uma ação judicial por negligência movida contra outros advogados.

50 Cent atualmente está no elenco da série Power e deve ser visto nos cinemas no novo filme da série Predador.