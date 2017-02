Minha Mãe É Uma Peça 2 se torna o filme nacional com a maior arrecadação da história

Tweet on Twitter

Minha Mãe É Uma Peça 2 bateu um novo recorde de bilheteria, se tornando o filme nacional com a maior renda acumulada de todos os tempos.

Em cartaz desde 22 de dezembro, a continuação de Minha Mãe É Uma Peça (2013) já atraiu 8,8 milhões de espectadores e arrecadou R$ 116,4 milhões, ultrapassando Os Dez Mandamentos, até então líder do ranking. As informações são do site Filme B.

Minha Mãe É Uma Peça 2 já havia feito a melhor estreia de todos os tempos para um filme nacional, batendo Tropa de Elite 2 (2010), de José Padilha.

Minha Mãe É Uma Peça 2 e os maiores sucessos do cinema nacional

Em Minha Mãe É Uma Peça 2, a mãe mais divertida do Brasil, Dona Hermína (Paulo Gustavo), tornou-se apresentadora de TV, ficou famosa, mudou de endereço, de status econômico… mudou quase tudo, só não mudou a si mesma. Dona Hermínia continua hilária, irreverente e muito preocupada com os problemas da família: Marcelina (Mariana Xavier) decide ser atriz e Juliano (Rodrigo Pandolfo) bissexual. Para completar, a irmã Lucia Helena (Patrycia Travassos), que mora há anos em Nova York, resolve fazer uma longa visitinha.

