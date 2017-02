Tweet on Twitter

Foi realizada neste domingo (5) a edição 51 do Super Bowl, o maior campeonato de futebol dos EUA e também vitrine para os maiores lançamentos do ano no cinema.

Reunimos abaixo todos os trailers de filmes e séries exibidos durante o evento:

CINEMA

Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar

Guardiões da Galáxia Vol. 2

Transformers: O Último Cavaleiro

Velozes e Furiosos 8

Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell

Logan

John Wick: Um Novo Dia Para Matar

Vida

A Cura

Baywatch

Te Pego na Saída

TV

Stranger Things

The Walking Dead

24: Legacy

Genius

The Handmaid’s Tale